Michel Leonhart is vanaf volgende week nieuwe trainer van Goes

GOES - Michel Leonhart maakt vanaf volgende week maandag het voetbalseizoen af als trainer van Goes. Hij neemt na komend weekeinde het stokje over van Daan Eikenhout, die dit weekeinde al aangaf niet samen met een andere trainer de regie te willen voeren. ,,Twee kapiteins op een schip werkt niet’’, zei hij na het 1-1-gelijkspel bij ONS Sneek.

Leonhart had graag samengewerkt met Eikenhout, maar respecteert diens keuze. ,,Beter dan Daan kan ik het niet doen‘’, zei hij maandagavond. ,,Ik besef dat ik mijn nek uitsteek en dat ik eigenlijk alleen maar kan verliezen. Maar ik zie het als prikkel. Ik heb nog nooit op dat niveau getraind en zal er alles aan doen om het werk van Daan goed af te maken.’’

Leonhart zal het trainerschap bij Goes combineren met dat van vierdeklasser Oostburg, waar hij in de winterstop aan de slag ging. ,,Dat wordt dus drie maanden lang zeven dagen per week voetbal. Ik heb met RCS en Terneuzen al eens één seizoen lang zes dagen per week op het veld gestaan, dus ik weet een beetje hoe het is. Het is zwaar, maar de periode is te overzien. En ik heb er echt veel zin in.’’

Met de aanstelling van Leonhart is Goes verlost van een nijpend probleem. Eikenhout fungeerde sinds november als interim-trainer na het vertrek van Ruud Pennings. Omdat Eikenhout niet over het juiste trainersdiploma beschikt, moest Goes op zoek naar een alternatief. Dat nam dusdanig veel tijd in beslag dat de voetbalbond KNVB minpunten en een boete in het vooruitzicht stelde.