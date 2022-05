MET VIDEO | VCK laat zijn spieren zien

Vooral Nick Westerbeke had na afloop al het recht om gefrustreerd te zijn. De doelman van de thuisploeg had in negentig minuten geen redding hoeven maken, maar moest op één geweldige knal van Ton Hillebrand het antwoord schuldig blijven. Na afloop complimenteerde hij zijn collega aan de andere kant. En dat compliment, gericht aan Joshua van Dolder, was meer dan terecht. De ‘goalie’ was, zeker in het eerste kwartier, de drukste man op het veld. Met twee goede reddingen op pogingen van Daan Esser en Kevin van Iersel hield hij zijn ploeg op de been. ,,Die fases moet je door zien te komen, daar zijn we met VCK best goed in.”