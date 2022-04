MET VIDEO | Levenloos Groene Ster schakelt zichzelf uit in race naar de play-offs

PODCAST PZC Voetbal Podcast #28: Vreugde en verdriet bij Kloetinge, bijna derbytime en scorende keepers

In aflevering #28 van de PZC Voetbal Podcast bespreekt presentator Juriën Dam de actuele stand van zaken in het Zeeuwse voetbal met de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft. Het gaat onder meer over Kloetinge, dat zaterdag feestvierde na de overwinning bij Nieuwenhoorn maar alsnog een zwarte dag beleefde door het plotselinge overlijden van supporter en vrijwilliger Jaap Dorleijn.

25 april