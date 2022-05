MET VIDEO | Hoek toont veerkracht en doet nog steeds mee voor plek in tweede divisie

Podcast Podcast de PZC deze week: kun je veilig jezelf zijn als homo in het Zeeuwse voetbal?

Deze week maakte de 17-jarige Engelse profvoetballer Jake Daniels bekend dat hij op mannen valt. Waarom is het nog zo bijzonder als een voetballer bekendmaakt dat hij homo is? En hoe kunnen kinderen die op voetbal gaan zich veilig voelen en zichzelf zijn, ook als ze niet hetero zijn? Ondine van der Vleuten zocht uit hoe het op de Zeeuwse clubs gesteld is met de homo-acceptatie en bespreekt de kwestie met Noortje de Kroo in de nieuwste aflevering van de PZC deze week. Beluister de podcast hier.

21 mei