MET VIDEO | Hoek toont na kansloos uur veerkracht en doet nog steeds mee voor promotie

VIDEOBARENDRECHT - Ruim een uur lang leek er dinsdagavond voor Hoek in Barendrecht helemaal niets te halen. De ploeg van Björn De Neve liep alleen achter de bal aan en eenmaal zelf in balbezit, was Hoek die bal razendsnel kwijt. Na 61 minuten kwam de derdedivisionist terecht op achterstand (1-0), maar daarna draaide Hoek de wedstrijd uit het niets nog helemaal om: 1-3.

Wat in dat eerste, bij vlagen hemeltergend slechte uur, niet lukte, kreeg de ploeg na de gelijkmaker ineens wel voor elkaar. Met een hoofdrol voor Istvan Bakx, die in de laatste weken van zijn fraaie carrière op een cruciaal moment twee keer trefzeker was. Het was ook de verdienste van De Neve, die halverwege het duel Steve Schalkwijk inbracht en Bakx van het middenveld naar de positie van rechtsbuiten liet verhuizen.

Eerst poetste de ingevallen Steve Schalkwijk met een voor hem typerende goal de openingstreffer van Romano van der Stoep weg. Schalkwijk werd na 66 minuten diep gestuurd door Giovanni Delannoy, liet de eerste verdediger op snelheid achter zich en troefde de tweede op kracht af. Daarna had Schalkwijk ook nog voldoende energie over om vallend, met een volley, de 1-1 binnen te schieten.

Twee minuten later werd de opkomende Karim Bannani in de as van het veld gevonden. Hij legde de bal breed op de naar binnen gekomen Bakx, die de bal met zijn linker in de verste hoek krulde (1-2). De koek was daarmee nog niet op, want een kwartier voor tijd was Bakx opnieuw trefzeker. Nu trok hij met de bal aan de voet vanaf rechts naar binnen, haalde uit en zag de bal via de binnenkant van de paal over de lijn rollen.

Niets te vertellen

Dat Barendrecht voor Hoek heel vaak een lastige tegenstander is, werd ook dinsdagavond weer duidelijk. Op sportpark De Bongerd had de ploeg van De Neve voor rust helemaal niets te vertellen, mede doordat Hoek grossierde in balverlies. Na rust veranderde er niet heel veel aan het spelbeeld en kwam de thuisploeg verdiend op voorsprong. Barendrecht verloor dit seizoen de eerste twee thuiswedstrijden, maar zette daarna op het eigen kunstgras een ongeslagen reeks van dertien wedstrijden neer. Daar maakte Hoek dinsdagavond een eind aan.

Drie dagen na de 2-1-overwinning op Excelsior’31 verschenen bij de Zeeuws-Vlaamse ploeg niet dezelfde basisspelers aan de aftrap. De Neve verkoos in de punt van de aanval Ruben de Jager boven Schalkwijk en Bakx keerde na zijn schorsing ook terug in het elftal. Rik Impens speelde daardoor dieper dan normaal. Door de afwezigheid van de geblesseerde Roycel James speelde Bannani weer als linksback en had Jaïr Oosterlen aan de rechterkant een basisplek.

De Amsterdammer speelde lange tijd geen beste wedstrijd. Ook hij is aan zijn laatste weken in dienst van Hoek bezig. De derdedivisionist wil graag nog een back aantrekken en zou daarvoor Renzo Roemeratoe op het oog hebben. Inderdaad, de rechtsback van Goes, die al heeft toegezegd bij die club te blijven. Maar ja, dat had Sylvio Hage ook en de aanvaller maakt deze zomer gewoon de overstap naar Hoek.

Nacompetitie voor promotie

Op welk niveau Hoek komend seizoen speelt is nog niet duidelijk. Sowieso in de derde divisie, maar door de zege in Barendrecht behoort deelname aan de nacompetitie om promotie nog steeds tot de mogelijkheden. De ploeg van De Neve, die na twee duels zes punten heeft mogen bijschrijven, nam de vierde plaats over van DVS’33 en kan nu afwachten wat de ploeg uit Ermelo woensdagavond tegen Staphorst doet.

Voor Hoek wacht zaterdag een thuisduel met VVSB en op die dag staan DVS’33 en Barendrecht ook tegenover elkaar. Meedoen om promotie zou het seizoen nog wat verlengen, maar dan moet Hoek niet zo spelen als in het eerste uur tegen Barendrecht. De Neve zal dan alleen het spel uit het laatste halfuur willen zien, waarin zijn ploeg door goals van Schalkwijk en Bakx alsnog een overwinning naar zich toetrok.

Karakteristiek

Barendrecht-Hoek 1-3 (0-0). 61. Romano van der Stoep 1-0, 66. Steve Schalkwijk 1-1, 68. Istvan Bakx 1-2, 76. Istvan Bakx 1-3. Scheidsrechter: L. van Leeuwen (Velsen). Rode kaart (2x geel): Peter de Lange (Barendrecht). Gele kaart: Max van Dijk (Barendrecht). Aantal toeschouwers: 300.

Barendrecht: Jesper Harmans; Tim Eekman, Stanley Husen (78. Peter de Lange), Max van Dijk (46. Kayo Renwarin), Anass Masrhalmi; Niels Vorthoren, Joey Jongman (80. Kevin Cornet), Romano van der Stoep; Bart Deprez, Ugur Altintas en Marouane Bakour.

Hoek: Jordi de Jonghe; Jaïr Oosterlen, Gertjan Martens, Alexander Embrechts, Karim Bannani; Aaron Verwilligen, Mohammad Jabar Zada, Istvan Bakx (88. Jahrdell Constansia); Rik Impens, Ruben de Jager (46. Steve Schalkwijk) en Giovanni Delannoy (90. Erwin Franse).

