Met een krachtig begin spoelt Terneuzense Boys tegen SHO zijn kater weg

EERSTE KLASSE BTERNEUZEN - In de strijd om lijfsbehoud in de eerste klasse heeft Terneuzense Boys zaterdag goede zaken gedaan. Na een krachtig begin werd directe concurrent SHO op een 4-1-nederlaag getrakteerd.

In Terneuzen weten ze wel hoe ze een kater moeten wegspoelen. In het belangrijke duel met nummer negen SHO leek de ploeg van trainer Dennis de Nooijer (tiende) geen seconde meer te denken een de zure nederlaag tegen laagvlieger Brielle (3-2). En wie daar nog wel aan dacht, werd al heel snel op andere gedachten gebracht.

De Zeeuws-Vlamingen sloegen op eigen veld razendsnel toe. In de tiende minuut was het al 1-0, dankzij de belangrijke middenvelder Remon de Vlieger. Zeven minuten later lag de tweede er al in. Het was Cor-Pieter Pander die Terneuzense Boys een tastbare beloning gaf voor de sterke openingsfase.

Daarmee bezorgden de Zeeuwen de bezoekers uit Oud-Beijerland een flinke domper, maar verslagen was SHO allerminst. De ploeg, die eveneens strijdt om directe handhaving in de eerste klasse, kwam in de 28ste minuut terug in de wedstrijd. Sander de Heus kopte de aansluitingstreffer binnen.

Waar de doelpunten elkaar in het eerste halfuur rap opvolgden, hielden beide ploegen het in het laatste kwartier van de eerste helft en de eerste vijftien minuten van het tweede bedrijf droog. Tot Miroslav Peric toesloeg. De spits van Terneuzense Boys bezorgde zijn ploeg in de 63ste minuut weer een marge van twee.

Gemiste strafschop en rode kaart

Nog geen vijf minuten later kon de spits het verschil zelfs op drie brengen, toen hij mocht aantreden voor een strafschop, na een overtreding op Mitchell de Nooijer door de SHO-goalie. Peric’ inzet ging echter mis. Ook haalde de spits het einde van de wedstrijd niet. Hij kreeg twee keer geel.

De vierde treffer kwam er overigens nog wel voor Terneuzense Boys. Dangelo Martien was in de slotfase trefzeker en maakte het feest compleet. Door de belangrijke overwinning zijn de Zeeuws-Vlamingen tegenstander SHO nu weer voorbij op de ranglijst en terug in de middenmoot.