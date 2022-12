Met een flinke dosis inzet en beleving troeft Yerseke de koploper af

Rick Jonker (Apollo’69) heeft nu al vaker gescoord dan in de afgelopen vier seizoenen samen

Rick Jonker heeft dit seizoen vóór de winterstop al vaker gescoord dan in de voorgaande vier seizoenen samen. De aanvaller van Apollo’69 scoorde zaterdag vier keer in de 9-0-overwinning bij Hansweertse Boys en bracht zijn totaal in daarmee in de vierde klasse op achttien doelpunten.

