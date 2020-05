Matty Verkamman: ‘We willen gewoon die spullen terug

Ook Abali speelt volgend seizoen voor Arnemuiden

20 mei ARNEMUIDEN - Souliman Abali speelt komend seizoen in het shirt van Arnemuiden. De aanvaller komt over van het zaterdagteam van Goes, dat uitkomt in de derde klasse. De nieuwe aanvaller van de Walcherse zaterdag-tweedeklasser speelde eerder voor Kapelle en SSV’65.