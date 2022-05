Matthew Lentink mist slot competitie, maar mogelijk doet dat er donderdag al niet meer toe

Voetbal­ster Angela Versluis kiest voor avontuur in Australië

Angela Versluis is komend seizoen niet meer in de eredivisie voor vrouwen te bewonderen. De uit Veere afkomstige aanvalster begint deze zomer aan een avontuur in Australië. Ze gaat in eerste instantie voor Brisbane Lions spelen, maar hoopt op termijn de overstap te maken naar Brisbane Roar, dat ‘Down Under’ op het hoogste niveau uitkomt.

23 mei