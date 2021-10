Matig Hoek moet buigen voor Staphorst; club hoopt snel nieuwe trainer te presenteren

De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist had het heel zwaar op het natuurgras in Staphorst. Het trof een tegenstander die de beuk erin gooide en had het aan doelman Griffin de Vroe te danken dat de schade lange tijd beperkt bleef. De Belgische keeper had zowel voor als na rust een aantal belangrijke reddingen in huis. De nul houden lukte deze keer echter niet, omdat Staphorst kort na rust toe wist te slaan.

Nadat De Vroe al twee keer had gered bij drie doelpogingen binnen een paar seconden, moest hij daarna het antwoord schuldig blijven op een vlammend schot. Karim Bannani, de linksback van Hoek, kreeg de bal niet weg, waarna Mike Reuvers er als de kippen bij was om uit te halen (1-0). Daarna nam Hoek het initiatief en kroop Staphorst terug op eigen helft. De thuisploeg probeerde er met snelle tegenstoten uit te komen, maar dat lukte niet heel vaak.

Hoek voerde de druk op, met Erwin Franse in de ploeg voor Seppe Vereecke. De beste kans was voor Giovanni Delannoy, maar de middenvelder kwam net een teenlengte tekort na een scherpe voorzet van Ruben de Jager. Hoek slaagde er daarna niet meer in om een gaatje in de zorgvuldig opgetrokken blauw-gele muur te vinden, waardoor het voor de vierde keer in tien duels een nederlaag moest slikken.

Nieuwe hoofdtrainer

De club hoopt dat er maandagavond een nieuwe hoofdtrainer en assistent voor de groep staan. De naam van Kenny Verhoene, die tussen 2012 en 2015 ook al trainer was van Hoek, valt daarbij nadrukkelijk in Hoek-kringen. Als de onderhandelingen dit weekend afgerond kunnen worden, zou de Belgische oefenmeester terugkeren bij de derdedivisionist, die hij ruim zes jaar geleden als hoofdklasser verliet. Verhoene was de afgelopen seizoenen werkzaam in Duitsland, bij Carl Zeiss-Jena.

Staphorst-Hoek 1-0 (0-0). 50. Mike Reuvers 1-0. Scheidsrechter: C. Mulder (Uithuizen). Gele kaart: Yannick Kaluzi (Staphorst) en Jonathan Constansia (Hoek). Aantal toeschouwers: 400.

Staphorst: Jorick Maats; Dirk Muis, Reinier Crediet, Yannick Lier (61. Ruben Kin), Matthijs Verheul; Jurian van den Brink, Marlon Luchtenberg, Pascal Mulder, Daimen Schra; Mike Reuvers en Sander de Grote (73. Yannick Kaluzi).

Hoek: Griffin de Vroe; Seppe Vereecke (61. Erwin Franse), Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani (80. Steven Smulder); Ruben de Jager, Jonathan Constansia, Giovanni Delannoy, Istvan Bakx (87. Jahrdell Constansia); Rik Impens en Steve Schalkwijk.