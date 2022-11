Matchwinnaar SVOD’22 geeft het goede voorbeeld, precies zoals hij wil

De student bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit volgt momenteel een master HR Verandermanagement en ziet parallellen met de ontwikkeling bij SVOD'22. ,,Ik merk dat ik, doordat ik meer verantwoordelijkheid krijg, me nog meer betrokken voel en met meer plezier voetbal. Ik ben een belangrijke schakel voor de trainer naar de andere spelers toe. Zo ben ik druk bezig om meer volwassenheid in ons spel te krijgen: wanneer druk zetten of juist inzakken, wanneer is het nodig een overtreding te maken of een kaart te pakken?‘’