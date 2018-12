Matchwinnaar Istvan Bakx tevreden na eindelijk weer zege

Zijn derde doelpunt van het seizoen was de enige treffer tegen Helmond Sport. Medio oktober was Bakx al eens de gevierde man in de topper tegen Almere City. Julius Bliek (Burgh-Haamstede) stond voor het eerst sinds twee maanden ook in de basis bij de Eagles en speelde in de verdediging de hele wedstrijd. In de slotfase pakte hij geel.

,,We mogen tevreden zijn‘’, zei Bakx in de nababbel, ,,want we zitten in moeilijke fase.‘’ De vorige twee wedstrijden verloor Go Ahead Eagles immers. Puntje van zorg was het aantal gemiste kansen, waarbij ook Bakx een woordje kon meespreken. De Eagles blijft niettemin op één punt van koploper FC Den Bosch.