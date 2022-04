Martens na verlies: ,,De slechtste ploeg die ik in mijn leven gezien heb’’

Oude bekende laat zich gelden, maar Sluis wint toch

SLUIS - In de maand april heeft scheidsrechter Boodts zich in Zeeuws-Vlaanderen en omstreken opgewerkt tot een soort van BB-er, oftewel Bekende Belg. De in België woonachtige leidsman had zich eerder deze maand, behalve bij de wedstrijd Terneuzen-Groen Wit donderdag voor Pasen, ook bij twee duels in de vierde klasse A doen gelden. Zondag was het opnieuw raak bij Sluis-Hulsterloo.

24 april