Marco Groeneveld vindt zijn uitdaging in Brabant

De Geus nog minimaal anderhalf jaar bij Duiveland

13:42 OOSTERLAND - Rohan de Geus heeft zijn contract bij zaterdag-vierdeklasser Duiveland met één seizoen verlengd. De oefenmeester is aan zijn eerste seizoen bezig bij de club. Duiveland is in de vierde klasse B voorlopig een maatje te groot voor de rest want het won alle twaalf wedstrijden. Het doelsaldo van 83 voor en 5 tegen is veelzeggend.