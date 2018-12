Maliepaard baalt, Zwager klimt en Simonse als vanouds

Hontenisse heeft de winterti­tel binnen

7:00 KLOOSTERZANDE - Door een 3-0-zege in de derby tegen Vogelwaarde werd Hontenisse in de vierde klasse A gisteren herfstkampioen. Debutant Vogelwaarde zakte door de nederlaag naar de laatste plaats. Toch was er tot de rust (1-0, Rob de Pooter) van krachtsverschil geen sprake. De thuisploeg was in de tweede helft wel beter en schoot uit een veelheid aan kansen twee keer raak.