Makkelijke avond voor Terneuzen en Philippine slaat toe in blessuretijd

VIERDE KLASSE B Kruiningen komt goed weg en good old Arjan Koopmans kan het nog steeds

VLISSINGEN – In de vierde klasse B moest Kruiningen heel diep gaan, want in de allerlaatste minuut werd het nog 2-2 tegen Brouwershaven. Nummer SKNWK had minder moeite en versloeg Smerdiek met 0-6.

7 mei