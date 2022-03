Luime matchwinnaar in slotseconde derby Steen-HVV'24

SINT JANSTEEN - Op een goed gevuld sportpark in Steen trok HVV'24 met alle moeite de derby in de derde klasse A van het zondagvoetbal naar zich toe. Het inhaalduel eindigde in 0-1.

Steen-HVV’24 0-1: De ploeg uit Hulst pakte in de slotseconde van de wedstrijd de overwinning, Niek Luime maakte vanaf elf meter de enige treffer van de avond. ,,Het zag er lang naar uit dat het zou eindigen in een gelijkspel. Het was dan ook een echte derby, met veel publiek en slecht voetbal”, vertelde HVV-trainer Mario Vermeirssen. In de vijfde minuut van de blessuretijd werd er aan het shirt van Tim de Feijter getrokken. De scheidsrechter van dienst wees resoluut naar de stip. Luime benutte deze kans, waardoor HVV'24 nu nog steeds op evenveel verliespunten staat als koploper Terneuzen.

Zundert-Clinge 3-2: De ploeg van trainer Mario de Fouw gaf een 0-2-voorsprong uit handen in Zundert. In de eerste helft kwam Clinge door Jordy Pardon en Chris Seghers nog goed voor de dag. In de laatste twee minuten voor rust scoorde ook de thuisploeg tweemaal. ,,In de tweede helft was Zundert de betere ploeg, maar mijn mannen zijn hard blijven werken”, zei De Fouw. Zundert maakte verdiend de derde treffer van de avond. ,,In het laatste kwartier spelen we dan alles of niks en dan wordt het helaas niks...”

Philippine-VVR 1-1: In de strijd in de onderste regionen was het Philippine dat eigenlijk niks opschoot met het gelijkspel tegen VVR. ,,Het was een echte kelderklassewedstrijd”, concludeerde trainer Carlo van Grimbergen na afloop van de wedstrijd. In de tweede helft opende Jari de Jonge die de score tegen de verhouding in. Een kwartier voor tijd kwam de ploeg uit Rijsbergen langszij. ,,Na de gelijkmaker zag je twee ploegen die vooral niet wilden verliezen, wat leidde tot een heel slordige eindfase. We moeten op het moment roeien met de riemen die we hebben”, sloot Van Grimbergen af.