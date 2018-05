Luctor Hkz en Apollo’69 in top 10 productiefste clubs van Nederland

De Meeuwen moet geduld hebben

7:00 ZOUTELANDE - Even was er zaterdagmiddag een jubelstemming in Zoutelande. Op twitter - door velen in de gaten gehouden - werd gemeld dat Den Bommel op 2-2 was gekomen bij Oostkapelle. Dat was gunstig voor De Meeuwen, dat daarmee virtueel kampioen was in de tweede klasse E. Maar nog geen vijf minuten later meldde hetzelfde sociale medium ‘Herstel: 3-1 voor Oostkapelle’. ,,Ach”, zei een supporter op de tribune, ,,zijn we toch even blij geweest…”