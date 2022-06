Luctor Heinkenszand ziet international komen en topscorer gaan

Simonse heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot dé doelpuntenmachine van Luctor Heinkenszand. Sinds de fusie in 2017 is hij topscorer. In het eerste jaar maakte hij er 46 in de vierde klasse, vervolgens 37 in de derde klasse (waarmee hij Zeeuws topscorer werd) en 15 in twee coronaseizoenen.