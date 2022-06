Luctor Heinkenszand wint eindelijk een topper

COLUMN De kwestie van de keepers: van Erik de Koeijer tot Lorenzo Hoekman

Toen ik nog een klein ventje was, ging ik vaak met mijn vader mee naar trainingen, bij Sluiskil en Hoek. Hij had het eerste elftal daar onder zijn hoede en omdat het fenomeen keeperstrainer volgens mij nog niet bestond, trainde hij ook de doelmannen. Met die van Sluiskil had hij een haat-liefdeverhouding, vertelde hij me toen ik wat ouder was.

4 juni