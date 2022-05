Luctor Heinkenszand kan de titel vergeten, ZM nog niet

Hontenisse kan de titel al bijna ruiken

KLOOSTERZANDE - In een rechtstreeks duel rekende Hontenisse af met de enige overgebleven concurrent in de vierde klasse A van het zondagvoetbal. De Oost-Zeeuws-Vlamingen waren vooral in een qua kijkspel mindere helft na de hervatting trefzeker en haalden met een half dozijn vernietigend uit: 6-1.

8 mei