Lucas Willems neemt koploper Sluis bij de hand

TWEEDE KLASSE G/VIDEO Meermanne­tjes tonen zich met VCK opnieuw als reuzendo­der

In de tweede klasse G boekte Arnemuiden een prima prestatie, want de ploeg van trainer Alexander van Keulen hield lijstaanvoerder NSVV op een 2-2-gelijkspel. Doordat Zuidland wel won (0-3 bij Walcheren) is dat de nieuwe koploper en staat die ploeg nu twee punten los. VCK was weer eens reuzendoder, want thuis tegen Hellevoetsluis won de ploeg van ‘De Meermannetjes’ met 1-0. WHS won knap met 2-1 van MZC’11. De duels tussen Yerseke en RCS (0-0) en FC Axel tegen De Meeuwen (2-2) kenden geen winnaar. SSV’65 verloor met 2-1 bij DBGC en WHS klopte MZC’11 met 2-1.