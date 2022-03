Lourens en Dijkstra wijzen Kloetinge de weg na lange pauze

EERSTE KLASSE BROTTERDAM - Na een pauze van elf dagen heeft Kloetinge zaterdag eindelijk weer eens een competitiewedstrijd afgewerkt. De Zeeuwse titelpretendent was in Rotterdam met 1-5 te sterk voor Neptunus-Schiebroek, dankzij goals van Dano Lourens en Jefry Dijkstra.

Als er in de eerste klasse B van het zaterdagvoetbal één ploeg zonder ritme is, is het Kloetinge wel. De formatie van trainer Marcel Lourens had sinds de topper tegen koploper Nieuwenhoorn (1-2-nederlaag) op 8 maart geen competitiewedstrijd meer gespeeld. Alleen nummer drie RVVH speelde al langer geen wedstrijd meer. Die ploeg kwam op 5 maart voor het laatst in actie.

In de wedstrijdloze periode is er bij Kloetinge weinig veranderd. In ieder geval niet als het om de doelpuntenmakers gaat. Het was namelijk de talentvolle spits Dano Lourens - dit jaar goed op schot - die Kloetinge in Rotterdam op 0-1 zette tegen Neptunus-Schiebroek. De jongeling in vorm had al een mogelijkheid onbenut gelaten, maar scoorde in de 36ste minuut op aangeven van Kyle Doesburg.

Na de pauze kreeg Lourens gezelschap van Jefry Dijkstra en dat betaalde zich uit. De ingevallen aanvaller had er in de 56ste minuut al twee in liggen. Eerste verzorgde hij de 0-2 in de 51ste minuut en daarna maakte hij er op aangeven van Dano Lourens ook 0-3 van. Ook de 0-4 was opnieuw een onderonsje tussen de twee, maar dan met Dijkstra als aangever en Lourens als doelpuntenmaker.

Puntendeling

Neptunus-Schiebroek deed in de slotfase nog wel iets terug, maar Kloetinge wist al lang da het de zege binnen had. Ufuk Kahveci maakte er in blessuretijd zelfs nog 1-5 van. Kloetinge profiteerde daarmee optimaal van de puntendeling tussen concurrenten RVVH en Nieuwenhoorn (1-1). De ranglijst ziet er wat vertekend uit, door alle afgelastingen van de afgelopen tijd, maar de titelstrijd in de eerste klasse B lijkt een erg spannende aangelegenheid te gaan worden.