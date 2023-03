Loting: Vlissingen treft beul van Kloetinge, SVOD’22 weer tegen vierdedivisionist

Vlissingen bewees dit bekertoernooi al dat het in staat is een tweedeklasser te verslaan. In de vorige ronde was de nummer zes van de derde klasse A van het zaterdagvoetbal in Breda met 1-3 te sterk voor zondag-tweedeklasser Jeka. Nu wacht in Dordrecht een ontmoeting met zaterdag-tweedeklasser EBOH. Ook die ploeg kan stunten. Het versloeg in de vorige ronde namelijk de koploper van de zaterdag-vierde divisie: Kloetinge.