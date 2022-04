LIVE | Zabar Jada kopt Hoek naar voorsprong tegen Ter Leede

VROUWENVOETBAL IJzendijke heeft titelkan­sen in eigen hand, drie goals zijn voor Hontenisse niet voldoende

VLISSINGEN – Het vrouwenteam van IJzendijke heeft de belangrijke wedstrijd tegen koploper IJFC in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal met 2-0 gewonnen. In de stand komen de Zeeuws-Vlamingen tot op een punt van de bezoekers uit IJsselstein. Volgende week volgt de terugwedstrijd. De vrouwen van Hontenisse gingen in het inhaalduel bij Orion in de eerste klasse van het zondagvoetbal doelpuntrijk onderuit: 5-3.

17 april