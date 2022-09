LIVE | Volg hier live de duels van Goes en Kloetinge in de vierde divisie

Kou uit de lucht tussen Hoek en Rijnvogels, maar KNVB gaat wel onderzoek doen

HOEK - De lucht is geklaard tussen Hoek en FC Rijnvogels. De voorzitters van beide voetbalverenigingen hebben overleg met elkaar gehad naar aanleiding van de ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd afgelopen zaterdag in Katwijk. ,,Dat was een goed en opbouwend gesprek‘’, zegt Hoek-voorzitter Ad van Langevelde.

