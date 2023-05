LIVE | Volg hier de kampioenswedstrijd van Kloetinge en de jacht van Hoek op een plek in de nacompetitie

Kloetinge heeft alles in eigen hand. Een overwinning op ARC in Alphen aan den Rijn is voldoende voor het kampioenschap en promotie naar de derde divisie. Maar zelfs als winnen niet lukt, zijn er kansen. Als concurrenten Capelle (tegen Poortugaal) en Smitshoek (tegen Zwaluwen) punten morsen, is Kloetinge zelfs kampioen als het verliest.

In die derde divisie waar Kloetinge volgend seizoen hoopt te spelen, staat er voor Hoek in het huidige seizoen nog iets op het spel. De ploeg is nog altijd in de race voor een plekje in de nacompetitie om promotie naar de tweede divisie. Zaterdag komt Urk, dat aan de onderkant van de ranglijst no genoeg om voor te spelen heeft, op bezoek. De wedstrijden van Hoek en Kloetinge zijn hieronder live te volgen: