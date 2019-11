LIVE Vlissingen op rozen: na half uur met 2-0 voor

DERDE DIVISIE I Video Ook tegen topper is Daniel Wissel Goes’ goudhaan­tje

10:21 HARKEMA – Voor de tweede week op rij was Daniel Wissel erg belangrijk voor zaterdag-derdedivisionist Goes. Na zijn winnende goal tegen VVSB maakte hij in Friesland ook de winnende tegen nummer drie Harkemase Boys, waardoor Goes voor een grote verrassing zorgde: 2-3.