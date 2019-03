LIVE Verschil weer één na snel antwoord Impens

Boere houdt breuk over aan duel met Volendam

14:54 ENSCHEDE - Tom Boere is enkele weken niet inzetbaar voor FC Twente. De Terneuzense spits viel vrijdagavond geblesseerd uit in het Keuken Kampioen Divisie-duel met FC Volendam (5-0-zege) en onderzoek wees uit dat hij een breuk in zijn kaak heeft opgelopen.