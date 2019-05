LIVE Van Gool deelt Kloetinge meteen na rust de volgende tik uit

Broer en zus Hollemans kunnen dit weekeinde allebei (weer) geschiede­nis schrijven met hun club

7:55 SEROOSKERKE - Ruben Hollemans, de verdediger van voetbalvereniging Goes, staat vanmiddag langs de lijn bij de korfbalderby Ondo-Tjoba. Om zijn zus Hanne aan te moedigen, die kampioen wordt in de eerste klasse. Morgen is het andersom. Dan gaat zíj naar Goes-OSS’20 om hém de periodetitel te zien pakken in de derde divisie. ,,Voor ons beiden én voor de twee clubs worden het unieke gebeurtenissen”, stelt Ruben, die zeer zelfverzekerd is en meent dat het op beide sportvelden niet meer mis kan gaan.