LIVE: Tawfik kopt Goes ver in blessuretijd naar winnende 2-1

Kloetinge doet wat SSV'65 niet lukt

8 september VLISSINGEN – SSV’65 kreeg zaterdagmiddag in Bergen op Zoom een lesje in effectiviteit. De formatie uit Goes kreeg voldoende mogelijkheden, maar Dosko was simpelweg slagvaardiger voor het doel. In dezelfde poule kwam Kloetinge wel tot een zege.