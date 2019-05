LIVE Steve Schalkwijk vergroot feestvreugde bij Goes met 4-0

EERSTE KLASSE B | video Kampioens­kra­ker loopt voor Kloetinge uit op mislukking

25 mei KLOETINGE – Eersteklasser Kloetinge is er zaterdag niet in geslaagd de titel veilig te stellen en daarmee directe promotie naar de hoofdklasse af te dwingen. De nummer twee ging in een rechtstreeks duel met koploper Rijsoord flink onderuit: 0-4.