LIVE | Schalkwijk verdubbelt de marge weer, Hoek en Lisse zoeken naar goals

Pennings ziet dat spelers van Goes iets voor elkaar over hebben

23 augustus GOES - De voetballers van Goes starten zaterdagmiddag in een voor hen onbekende competitie. De zondagclub switchte naar de derde divisie op zaterdag. Dovo vormt het eerste obstakel. ,,Nu moet het een beetje in elkaar gaan vallen’’, kijkt trainer Ruud Pennings vooruit.