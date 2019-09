LIVE | Schalkwijk doet het wéér, afgang voor Hoek

EERSTE KLASSE B In de competitie scoort Kloetinge er wél op los

18:17 ZALTBOMMEL - Waar Kloetinge in de KNVB-bekerwedstrijd tegen derdedivisionist Groene Ster het net nog moeilijk kon vinden, was daar in het duel in de eerste klasse met Nivo Sparta geen sprake van. De ploeg van trainer Marcel Lourens won met 0-5.