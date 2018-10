Tegen Jong FC Groningen maakt Hoek in de slotfase een keer niet de winnende

VIDEOGRONINGEN – In de verste uitwedstrijd van het seizoen moest derdedivisionist Hoek zaterdagmiddag genoegen nemen met een punt. Op bezoek bij Jong FC Groningen kwam de ploeg van Dennis de Nooijer twee keer terug van een achterstand, speelde het de laatste twintig minuten tegen tien man, maar lukte het niet meer om net als in voorgaande duels in de slotfase nog de winnende goal te maken. Het bleef daardoor bij 2-2.

Het was een uitslag waar De Nooijer uiteindelijk wel mee kon leven. Jong FC Groningen was voor rust de ploeg die de meeste energie in de wedstrijd stak. Hoek kwam nauwelijks aan voetballen toe, werd snel onder druk gezet en keek halverwege tegen een 1-0-achterstand aan. Na 16 minuten tikte Janick Pohl de 1-0 binnen, maar dat doelpunt had eigenlijk niet mogen tellen. De Deense spits trok Gert-Jan van Leiden aan zijn arm weg, stond daardoor ineens vrij en profiteerde optimaal van de misser van het arbitrale trio.

Na rust tapte Hoek uit een ander vaatje. Lionel Fitsch was met een volley als eerste dicht bij de gelijkmaker, maar die kwam uiteindelijk op naam van Ruben de Jager. Na een mooie aanval via Jonathan Constansia, Reguillo Vandepitte en Fabian Wilson, kwam de bal bij Rik Impens. Zijn scherpe voorzet werd aangeraakt door De Jager en een verdediger van de thuisploeg, waardoor de boomlange doelman Jan Hoekstra kansloos was (1-1).

Lang kon Hoek die stand niet vasthouden, want twee minuten later lag de 2-1 al in het net. Zinho Chergui werd aan de linkerkant gepasseerd door rechtsbuiten Matthijs Hardijk, waarna Daniel Bouman vrij mocht inkoppen. Jordi de Jonghe bleef op zijn lijn staan waar hij eigenlijk uit had moeten komen om de voorzet te onderscheppen. Hoek moest opnieuw in de achtervolging en deed dat met succes. Constansia stuurde met een fantastische steekpass Kyle Doesburg diep, die op de rand van het strafschopgebied werd neergelegd door Amir Abselam.

De linksback moest met rood vertrekken, scheidsrechter Veekamp legde de bal na overleg met zijn assistent op de stip. Rik Impens benutte de penalty (2-2). Daarna had Hoek nog 20 minuten om ook de winnende te maken, maar het ontbrak aan overleg. Er werd vaak veel te gehaast gespeeld of voor een voorzet gekozen. ,,Dat krijg je er bijna niet uit’’, zei Dennis de Nooijer er na afloop over. ,,Iedereen wil graag en dan loop je jezelf wel eens voorbij. We misten in die fase ook wat finesse en een beetje geluk. De bal viel een paar keer net niet lekker.’’

Toch was hij over de hele wedstrijd gezien wel tevreden met een punt. Hoek bleef daardoor voor de zesde competitiewedstrijd op rij ongeslagen. ,,Ik vond dit wel een aardige ploeg hoor’’, zei hij over de beloften van FC Groningen. ,,En met een 2-2 stappen we toch nog met een redelijk gevoel terug de bus in.’’ Voor een flinke reis, van zo’n 360 kilometer.

Jong FC Groningen-Hoek 2-2 (1-0). 16. Janick Pohl 1-0, 54. Ruben de Jager 1-1, 56. Daniel Bouman 2-1, 70. Rik Impens 2-2 (strafschop). Scheidsrechter: S. Veekamp (Enschede). Rode kaart: 69. Amir Abselam (Jong FC Groningen). Gele kaart: Amir Abselam, Kelian van de Kaap (beiden Jong FC Groningen), Jonathan Constansia (Hoek). Aantal toeschouwers: 200.

Jong FC Groningen: Jan Hoekstra; Tapmahoe Sopacua, Lars Kramer, Luuk Wouters, Amir Absalem; Gerald Postma, Marijn Ploem (73. Kelian van de Kaap), Daniel Bouman (88. Tim Riksman); Matthijs Hardijk, Janick Pohl (67. Thijs Dallinga) en Jhurrey Margaritha.

Hoek: Jordi de Jonghe; Fabian Wilson, Lionel Fitsch, Gert-Jan van Leiden, Zinho Chergui; Gianni Tiebosch (61. Yves Nyemb), Reguillo Vandepitte, Rik Impens, Jonathan Constansia; Ruben de Jager (81. Marijn Wijkhuijs) en Kyle Doesburg.