LIVE | Renzo Roemeratoe kopt Goes vlak voor rust naar 1-1

‘Elftal­zwer­ver’ Kabwe Manengela is nu de kapstok van Goes

WEMELDINGE - Met vier punten uit de laatste twee duels is Goes redelijk begonnen aan de maand april. Zaterdag treft de ploeg het hoog geklasseerde Excelsior’31. Op paasmaandag bezoekt Harkemase Boys sportpark Het Schenge. ,,We willen van de laatste plek af‘’, omschrijft Francis Kabwe Manengela (26) het doel van dit voetbalweekend.

15 april