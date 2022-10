LIVE | Mitchell Braafhart moet derby aan zich voorbij laten gaan, Goes wéér met dezelfde 11

Als Joris Corijn blijft scoren, speelt hij niet meer op ‘10‘

In het laatste competitieduel van vorig seizoen maakte hij er al eens zeven in het met 12-1-gewonnen duel tegen SDO’63. Dit seizoen begon hij met twee treffers in de eerste wedstrijd tegen IJzendijke, maakte hij er twee in de eerste zes minuten van de 3-2-winstpartij tegen Hulsterloo en deed hij er zondag met vijf treffers tegen Koewacht (6-0) nog een schepje bovenop. Joris Corijn, spits van vierdeklasser Breskens is duidelijk ‘on fire‘.

10 oktober