LIVE | Lees hier hoe Hoek en Kloetinge het nu doen?

VIERDE DIVISIE Goes kijkt niet naar onderen: ‘Maar we moeten in de komende twee duels wel resultaat halen’

Goes is na drie nederlagen op rij in de vierde divisie niet in de war. En nee, het is ook nog geen tijd om naar onderen te kijken. ,,Maar dan moeten we in de nog twee resterende duels voor de winterstop wel resultaat halen’’, vindt trainer Dennis de Nooijer.

2 december