LIVE Kloetinge zet eindsprint in in regelrechte topper tegen SHO

Goes bulkt van het zelfver­trou­wen en kan play-offs zondag al veiligstel­len

10 mei GOES - De voetballers van Goes kunnen zondag thuis tegen laagvlieger EVV de periodetitel winnen. De derdedivisionist is dan wel afhankelijk van de resultaten op andere velden. ,,Wekenlang had niemand het over Goes‘’, stelt trainer Rogier Veenstra. ,,We zijn er stiekem tussendoor geflitst.‘’