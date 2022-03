LIVE | Kloetinge met wereldgoal Dano Lourens naar koppositie: 5-1 inmiddels

Ronaldo Meijer is een klasse apart

AXEL - David Destorme had amper zijn plaats in de dug-out ingenomen of zijn ploeg ging vanaf de aftrap in de fout. Ronaldo Meijer profiteerde dankbaar van de miscommunicatie. Arnemuiden had vervolgens aan een half uur genoeg om de zwakke plekken bij Axel bloot te leggen: 0-4.

27 maart