LIVE | Kloetinge en Goes hebben de punten nodig, Hoek ontvangt degradatiekandidaat

LiveHet Zeeuwse amateurvoetbal ligt deze week zo goed als stil, maar de drie topploegen komen wél in actie. In de derde divisie krijgt Hoek bezoek van Volendam, Goes ontvangt in de vierde divisie Spijkenisse en Kloetinge gaat in dezelfde competitie op bezoek bij ASV De Dijk. De drie duels zijn hieronder live te volgen.

Voor Hoek staat er niet veel meer op het spel in de derde divisie. De ploeg staat stevig in de middenmoot en kan zich zelfs al richten op een nieuw seizoen in de derde divisie. Tegenstander Volendam is echter nog niet helemaal veilig en zal in Zeeuws-Vlaanderen vol voor de punten gaan.

Kloetinge en Goes hebben in de vierde divisie juist nog alles om voor te spelen. Kloetinge is nog altijd koploper en hoopt dat na het bezoek aan de al gedegradeerde hekkensluiter De Dijk nog steeds te zijn. De voorsprong op nummer twee Capelle is de afgelopen weken teruggelopen tot drie punten, met nog vier duels te gaan.

Nummer vier Goes is al sinds 26 november ongeslagen en staat vijf punten achter op Kloetinge, twee op Capelle en maar één op nummer drie Smitshoek. De ploeg is daarmee nog in de race voor een plek in de nacompetitie én mag zelfs nog hopen op de titel. Winnen van Spijkenisse is dan wel een must.