LIVE Keeper van Volendam zorgt voor gelijke stand bij rust

VOORBESCHOUWING Dubbele topper is een cruciaal tweeluik

10:00 VLISSINGEN - Een opvallende situatie in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal. Titelkandidaten Walcheren en 's-Heer Arendskerke treffen elkaar twee keer in een week tijd. Een cruciaal tweeluik; voor één van de ploegen - of zelfs voor beide teams - kunnen de kampioenskansen flink slinken.