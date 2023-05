LIVE | Kan SVOD’22 via nóg een stunt de bekerfinale halen?

Nuenen is alweer de derde vierdedivisionist waar SVOD’22 dit bekertoernooi tegenover staat. De fusieclub uit Oostkapelle en Domburg versloeg eerder al provinciegenoot Goes (4-3) en later moest ook Unitas’30, dat in dezelfde competitie als Nuenen speelt, eraan geloven. Dat duel won SVOD’22 met 2-5.

Als halvefinalist weet SVOD’22 zich in ieder geval al verzekerd van een plek in de voorrondes van het landelijke KNVB-bekertoernooi van komend seizoen. Komt daar dinsdagavond een finaleplaats in het districtsbekertoernooi van dit seizoen bij? Jan Dagevos is namens de PZC aanwezig in Nuenen en doet hieronder live verslag: