LIVE | Kan Kloetinge na drie wedstrijden zonder zege weer eens winnen en pakt Hoek punten in Friesland?

Kloetinge is al maandenlang de koploper in de vierde divisie van het zaterdagvoetbal, maar zag de voorsprong op de achtervolgers de afgelopen weken slinken tot drie punten. In de laatste drie wedstrijden pakten de Zeeuwen slechts één punt, in de derby tegen Goes. Deze zaterdag wacht het thuisduel met Odin'59. Kan Kloetinge daarin weer eens een overwinning pakken?