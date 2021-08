LIVE | Kan Hoek het gelijkspel in Assen een winnend vervolg geven?

Tieleman en Tangelder opnieuw met Oranje naar Portugal

24 augustus TERNEUZEN - Voor de tweede keer deze zomer komt Sylvana Tieleman met het Nederlands vrouwenteam beachsoccer in actie in Portugal. Nadat de voetbalster uit Terneuzen in juni met Oranje in Nazaré het EK speelde, doet ze vanaf 9 september met het nationale team mee aan de superfinale van de Women’s Euro Beach Soccer League.