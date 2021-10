LIVE | Kan Hoek het de koploper lastig maken?

COLUMN Een ontmoeting met een Engels internatio­nal, op het kunstgras in Soweto

7:00 In de Cor Potcast wordt luisteraars gevraagd om verhalen in te sturen van hun ontmoetingen met profvoetballers. De laatste inzending leverde de afgelopen weken wat discussie op. Want het verhaal over Pierre van Hooijdonk die vanaf het trainingsveld naast De Kuip een bal met één trap over het hek op een bus met schoolkinderen mikte omdat hij een Ajax-tas had gezien, klopte dat wel? Het mysterie is nog niet ontrafeld, maar de vraag zelf zette me wel aan het denken.