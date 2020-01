LIVE Kan Goes stunten tegen de ongenaakbare koploper?

Zeeuws NAC-ta­lent trainde zich fit in het zwembad met Wout van Aert

10 januari ANTWERPEN - De datum staat in zijn geheugen gegrift. Op 4 april van het vorig jaar scheurde Gianni Vandepitte tijdens een training met de Onder 19 van NAC Breda zijn voorste kruisband af. Voor de tweede keer, want in de D1 van JVOZ was hem als ventje van dertien al eens hetzelfde overkomen. In Antwerpen, bij het hoog aangeschreven Move to Cure, werkt de 19-jarige Vlissinger hard aan zijn herstel. ,,Soms is het afzien, maar ik heb geen keuze.’’