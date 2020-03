LIVE Is VVOG hèt medicijn voor Hoek?

Sjef van der Kinderen krijgt wekelijks privétrai­ning van Zeeuwse ex-doel­man van NAC

6 maart BREDA - Het is een heel relaas, dat over zijn plotselinge reserverol bij HVV’24 van zo’n drieënhalf jaar geleden. De destijds pas aangestelde trainer Pieter Ongena maakte hem – Sjef van der Kinderen (24) – zonder pardon tweede doelman. Kan een handje richting zijn ex-trainer er zondag toch nog af? ,,Oh zeker’’, reageert de huidige doelman van Philippine waarmee hij tegen HVV'24 speelt. ,,Er gebeurt niks geks hoor, maar dat was toen wel anders.’’