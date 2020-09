LIVE I Tegenvaller voor Goes op slag van rust

Istvan Bakx keert na dertien jaar terug naar Hoek

18 september HOEK – In de zomer van 2007 verruilde Istvan Bakx toenmalig hoofdklasser Hoek voor een profcontract bij het Belgische KV Kortrijk. Dertien jaar later maakt de aanvaller uit Vlissingen de cirkel rond. Vrijdagmiddag beleefde hij bij Ajax Cape Town zijn laatste wedstrijd als profvoetballer, op maandag 28 september staat hij vrijwel zeker voor de eerste keer op het veld in Hoek. Als al het papierwerk geregeld is kan hij vijf dagen later zijn rentree maken, thuis tegen…. Ajax.