LIVE I Staphorst schiet Goes nog verder in de problemen

Goes-trai­ner Kevin Hollander heeft geen twijfel na zware nederlaag tegen DVS'33

11 september GOES - De nederlaag vorige week tegen DVS’33 (1-5) was een teleurstelling voor Goes, maar werd – gezien het kaliber van de tegenstander – niet gezien als een bittere pil. Tegen Staphorst rekent trainer Kevin Hollander zaterdag wel op een resultaat. ,,Dit is één van de ploegen waar we punten tegen moeten pakken en boven kunnen eindigen in de derde divisie.‘’